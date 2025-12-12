پخش زنده
آثار فاخر ایرانی به زبان روسی و در حوزههای مختلف از جمله تاریخ، تمدن و فرهنگ ایرانی- اسلامی در نمایشگاه بینالمللی ادبیات تفکری مسکو مورد توجه و استقبال شهروندان روسی قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی ادبیات تفکری مسکو امسال در حالی برگزار شد که سه غرفه ایرانی با عرضه بیش از ۸۰۰ عنوان کتاب به زبان روسی، حضوری پر رنگ در نمایشگاه امسال داشتند.
غرفه بنیاد مطالعات اسلامی ابنسینا و انتشارات صدرا با عرضه حدود ۵۰۰ اثر در حوزههای متنوعی از جمله فلسفه و علوم اسلامی، الهیات، تاریخ معاصر، فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی، کودک و نوجوان، دفاع مقدس، ایرانشناسی، زبان فارسی، شعر و ادبیات، پیشتاز تعداد آثار ترجمه شده به زبان روسی بود.
رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه و انتشارات بینالمللی نخلسبز نیز دهها اثر در بخشهای مختلف، بویژه درباره یکهزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر گرامی اسلام در معرض دید علاقمندان قرار داده بودند.
یکی از آثار انتشارات نخلسبز با عنوان «یکجانبهگرایی آمریکا» به زبان روسی نیز در ردیف کتب برگزیده نمایشگاه امسال قرار گرفت.
غرفه جامعهالمصطفی العالمیه نیز با ۷۰ اثر و رونمایی از ۱۱ اثر جدید در نمایشگاه امسال شرکت کرده بود.
نمایشگاه بینالمللی کتاب ادبیات تفکری مسکو، بزرگترین رویداد ادبی در حوزهٔ ادبیات اندیشهمحور در روسیه به شمار میرود که سالانه صدها ناشر بزرگ و هزاران مخاطب کتاب را گرد هم میآورد.
این رویداد که ادبیات داستانی و غیرداستانی را در کنار هم عرضه میکند، یکی از مهمترین رویدادهای ادبی کشور به شمار میرود.
به گفتهٔ برگزارکنندگان، در برنامهٔ امسال حدود ۴۰۰ ناشر شناخته روسی و بیش از ۲۰۰ ناشر بینالمللی حضور داشتند و تعداد بازدیدکنندگان آن از ۴۰۰هزار نفر فراتر رفت.
برای مهمانان حدود ۳۰۰ برنامه جانبی از جمله رونمایی کتابها، نشستها، دیدار با نویسندگان و میزگردهای حرفهای. همچنین ۱۳ بخش موضوعی برگزار شد.