مدیر باغبانی جهاد کشاورزی فارس گفت: این استان با دارا بودن ۳۸ درصد سطح زیر کشت لیمو، رتبه نخست را از نظر کشت و میزان تولید در کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی فارس گفت: سطح زیر کشت این محصول در این استان ۱۷ هزار هکتار است که بیش از ۱۵ هزار هکتار از این سطح درختان بارور را به خود اختصاص داده است.

او ادامه داد: لیمو ترش در ۲۰ شهرستان فارس شامل قیرکارزین، جهرم، فیروزآباد، کازرون، جویم، خفر و خنج درحال برداشت است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: در برداشت این محصول برای ۹۸ هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۹۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.

زمانی گفت: برداشت این محصول در استان فارس از اواخر شهریور آغاز می شود و تا اوایل آبان ادامه دارد.