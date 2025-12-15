پخش زنده
امسال بیش از ۱۴۰۰ هکتار از اراضی زنجان زیر کشت گیاهان دارویی رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، با اشاره به روند گسترش کشت گیاهان دارویی در استان گفت: امسال حدود ۱۴۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی استان به این محصولات اختصاص یافته که بیشترین سهم مربوط به گل محمدی بوده است.
کریمی افزود: این اقدام موجب اشتغال ۷۰۰ نفر را فراهم کرد و زمینه توسعه صنایع تبدیلی محلی شد.
به گفته وی، بازار فروش برخی از محصولات از جمله گل محمدی، زعفران و کتان سرخ در داخل استان مطلوب است، اما سایر گیاهان دارویی بیشتر راهی استانهای دیگر میشوند.
کریمی افزود: در صورتی که در مقصد امکان صادرات وجود داشته باشد، بخشی از محصولات قابلیت عرضه در بازارهای خارجی را نیز دارند.
او درباره فرآوری و ارزشافزوده محصولات نیز گفت: گل محمدی در واحدهای سنتی و نیمهصنعتی استان به صورت گلاب فرآوری میشود و زعفران نیز توسط تولیدکنندگان بومی با برندهای محلی بستهبندی و عرضه میشود.