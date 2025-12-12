مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه گفت:براساس گزارش مدیر شبکه بهداشت و درمان و با هماهنگی رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان، به دلیل برودت دمای هوا و به منظور قطع زنجیره شیوع بیماری‌های تنفسی میان دانش‌آموزان، صرفا همان مدارسی که روز چهارشنبه غیرحضوری بودند، در روز‌های شنبه و یکشنبه ۲۲ و ۲۳ آدر نیز به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روح‌الله خلیل‌اجمندی افزود: آموزش در این مدارس طی این دو روز از طریق بستر شاد انجام خواهد شد و مدیران موظف‌اند اطلاع‌رسانی دقیق و کامل را به خانواده‌ها و دانش‌آموزان انجام دهند.

وی گفت : بنا بر این گزارش، مهدهای کودک شهرستان نیز در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل خواهند بود.

مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه افزود :براساس اعلام دبیرخانه ستاد مدیریت بحران شهرستان برای حمایت از خانواده‌ها و براساس مصوبه این ستاد، مادران شاغل داری فرزند زیر ۶ سال (مهد کودکی یا پیش دبستانی) می‌توانند با هماهنگی مدیر دستگاه در این مدت به‌صورت دورکار فعالیت کنند.

خلیل ارجمندی تأکید کرد:تمام تصمیمات اتخاذشده با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌هاست و هرگونه تغییر در وضعیت آموزشی مدارس پس از بررسی‌های کارشناسی و از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.