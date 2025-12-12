بسیج سازندگی قم با همکاری راهداری استان ۳۱ طرح بهسازی مسیر، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و آسفالت راه‌های روستایی در مناطق مختلف استان را اجرا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، بسیج سازندگی قم در ادامه فعالیت‌های عمرانی و خدمت‌رسانی خود با همکاری اداره‌کل راهداری استان ۳۱ طرح شامل بهسازی مسیر‌های روستایی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، آسفالت راه‌های دسترسی و محوطه مدارس را اجرا کرده است.

یکی از این مناطق روستای گلستان در بخش جعفریه است، روستایی که سال‌ها در انتظار بهسازی و آسفالت بوده و اهالی آن بار‌ها با مشکلات جدی و حوادث رانندگی روبه‌رو شده بودند و حالا در امنیت جاده قدردان تلاش بسیج سازندگی هستند.