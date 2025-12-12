پخش زنده
امروز: -
مسابقات پاراتکواندوی پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی از امروز (جمعه) آغاز شده و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در روز نخست این رقابتها، ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به روی شیاپچانگ رفتند.
در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم پسران که ۶ ورزشکار حضور داشتند، امیرحسین علیزاده پس از شکست حریفان خود و با پیروزی مقتدرانه راهی فینال شد.
علیزاده در دیدار نهایی به مصاف عثمانوف از ازبکستان رفت. او با وجود شکست در راند اول، در دو راند بعدی نمایش درخشانی ارائه داد و با کسب پیروزی نهایی، مدال طلای این وزن و نخستین طلای پاراتکواندوی ایران در این دوره از بازیها را از آن خود کرد.