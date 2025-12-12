­استاندار تهران با اشاره به تراکم بالای جمعیت در پایتخت، بر مقابله با بارگذاری‌های جدید جمعیتی در تهران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد صادق معتمدیان با بیان اینکه هر سال معادل جمعیت یک استان بارگذاری جمعیتی در تهران انجام می‌گیرد، تصریح کرد: مهم‌ترین اولویتی که ما داریم این است که بارگذاری‌های جمعیتی خودمان را در تهران کنترل کنیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ در همین استان تهران ۱۰۳ هزار مجوز ساخت مسکن صادر شده که حدود ۶۵ درصدآن مربوط به شهرداری تهران بوده است، لذا ما باید در ابتدا اینها را مدیریت کنیم.

استاندار تهران درخصوص اولویت‌های کاری خود دراین زمینه ادامه داد: یکی از دغدغه‌های جدی که داریم بحث جلوگیری از بارگذاری جدید است و موضوع خروج پادگان‌ها و مراکز نظامی از شهر تهران شاید اولویت دهم ما باشد.

معتمدیان با بیان اینکه دستورات رئیس‌جمهور در کنترل بارگذاری‌های جدید جمعیتی در تهران اثرگذار خواهد بود، گفت: خوشبختانه در این رابطه دستوراتی آقای رئیس‌جمهور در شورای عالی شهرسازی و معماری دادند، کارگروه‌ها فعال شدند و پیشنهادات مختلفی در حال نهایی شدن است.