به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جذاب‌ترین دیدار سومین روز از رقابت‌های بوچیای بازی‌های پاراآسیایی جوانان- دبی، امروز جمعه ابوالفضل داودی و امیرمهدی هنرمند در نیمه‌نهایی کلاس BC۴ در تقابلی تمام ایرانی به مصاف هم رفتند.

در این دیدار هیجان‌انگیز که پای برخی داوران و عوامل غیرایرانی را هم به کنار زمین ایران باز کرده بود، داودی و هنرمند به تساوی ٣- ٣ رسیدند و در نهایت هنرمند در دور شکست تساوی به پیروزی رسید و نشان نقره خود را قطعی کرد.

او فردا شنبه در فینال رقابت‌ها برای کسب نشان طلا با حریفی از کشور تایلند دیدار خواهد کرد.