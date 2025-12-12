پخش زنده
برنامه میزگرد امشب شبکه خبر با موضوع وحدت، سرمایه اصلی گلستان با حضور دو نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ برنامه میزگرد امشب شبکه خبر با موضوع وحدت، سرمایه اصلی گلستان با حضور دو نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری از استودیو خبر گلستان ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه پخش خواهد شد.
در این برنامه راهکارهای حفظ و تقویت وحدت و همدلی در نگارستان ایران مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در هفته ایران جان در معاونت خبر صدا و سیمای گلستان در قالب ۱۳ برنامه گفتوگو محور به بررسی مهمترین چالشهای استان پرداخته شد.