حسین وفایی و امیر سرخوش، نمایندگان اسنوکر حرفه‌ای کشورمان، راهی دور دوم رقابت‌های رنکینگ جهانی ناین کلاب شوت اوت ۲۰۲۵ شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسین وفایی و امیر سرخوش، نمایندگان اسنوکر حرفه‌ای کشورمان، رقابت‌های ناین کلاب شوت اوت ۲۰۲۵ را با عملکردی موفق آغاز کردند و با پیروزی در مرحله نخست، راهی دور دوم این رویداد رنکینگ جهانی شدند.

این مسابقات ۱۹ تا ۲۲ آذر در شهر بلک‌پول انگلیس و در سالن Tower Circus در حال برگزاری است و در مرحله نخست، هر دو ملی‌پوش کشورمان توانستند مقابل حریفان خود به برتری برسند و جواز حضور در جمع ۶۴ بازیکن برتر (Last ۶۴) را کسب کنند.

طبق برنامه مرحله دوم؛

حسین وفایی امشب جمعه از ساعت ۲۰:۰۰ به وقت ایران، مقابل رابی مک‌کوئین قرار خواهد گرفت. همچنین امیر سرخوش بامداد شنبه از ساعت ۰۰:۱۵ در برابر سهیل نییر از کانادا به میدان می‌رود.

وفایی و سرخوش در صورت پیروزی، به جمع ۳۲ بازیکن برتر راه خواهند یافت.