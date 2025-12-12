تصادف خودرو سواری پژو پارس و کامیون در جاده اقلید_یاسوج یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ئیس جمعیت هلال‌احمر اقلید گفت: تصادف خودرو سواری پژو پارس با کامیون در جاده اقلید به یاسوج، یک جان‌باخته و یک مصدوم برجای گذاشت.

هادی مهندسی افزود: گزارشی مبنی‌بر تصادف سواری پژو پارس با کامیون در کیلومتر ۱۹ جاده اقلید_ یاسوج به هلال‌احمر اعلام شد.

او افزود: بلافاصله نجاتگران جمعیت هلال‌احمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم برای مصدوم انجام شد.

مهندسی در ادامه بیان کرد: این تصادف یک نفر جان باخته مرد ۱۹ ساله و یک مصدوم مرد ۲۸ ساله به همراه داشت، که نجاتگران مصدوم را به اورژانس و پیکر فرد جان‌باخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.