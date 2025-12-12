در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال دیدار بهشتی‌ سازه گرگان و پالایشگاه شازند با نتیجه 3 بر 3 به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دیدار هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال میان تیم‌های بهشتی سازه گرگان و پالایشگاه امام خمینی شازند عصر امروز در سالن آزادی گرگان برگزار شد و در نهایت دو تیم به تساوی ۳ بر ۳ رضایت دادند.

براساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ، دیدار‌های هفته نوزدهم نیز روز پنج‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد و طی آن تیم‌های فولاد زرند ایرانیان، بهشتی سازه گرگان در کرمان مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.