پخش زنده
امروز: -
سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: با فعالیت سامانه بارشی در مناطقی از کشور و با تلاش شبانهروزی راهداران، عملیات برفروبی ۹۰ هزار کیلومتر از جادهها اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حبیب جمشیدی اظهار کرد: با فعالیت سامانه بارشی و بارش برف و باران برخی استانهای کشور و بهمنظور اجرای عملیات برفروبی، طی چهار روز اخیر (۱۸ تا ۲۱ آذر) با استفاده از ۸۵ هزار تُن مصالح، عملیات راهداری زمستانی و بازگشایی محورها صورت گرفته است.
️وی افزود: در این بازه زمانی، عملیات بازگشایی محورها با استفاده از ۷۵۰۰ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری و فعالیت ۸۲۰۰ نفر - روز نیروهای راهدار اجرایی شده است.
️سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران همچنین از اسکان اضطراری موقت ۱۰۲ نفر از مسافران و کمک راهداران به ۳۲۰ خودروی گرفتار در برف خبر داد.
وی تصریح کرد: کاربران جادهای میتوانند با مراجعه به سامانه جامع اطلاعرسانی ۱۴۱ و آگاهی از آخرین اخبار شرایط جوی و ترافیکی راهها، نسبت به برنامهریزی بر روی سفری ایمن اقدام کنند.