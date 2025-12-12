به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حسین بلندی گفت:کوهنورد میانسال اردبیلی به همراه گروهی از دوستان خود صبح امروز قصد صعود به ارتفاعات ۳۳۰۳ متری بزقوش را داشت که پس از کاهش سطح هوشیاری با تلاش کوهنوردان به پناهگاه هیئت کوهنوردی منتقل شد.

وی ادامه داد:امدادگران جمعیت هلال احمر این شهرستان نیز بلافاصله پس از اطلاع از موضوع حدود ساعت ۱۵ جهت نجات این کوهنورد عازم پناهگاه در ارتفاعات بزقوش شدند.

هادی پهلوانی رئیس جمعیت هلال احمر سراب گفت:تعداد ۱۲ نفر از امدادگران این شهرستان در مسیر پناهگاه بودند و تا ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه به این محل می رسیدند.

وی با اشاره به شرایط دشوار به دلیل تاریک شدن هوا افزود:پیش بینی می‌کنیم ظرف مدت کمتر از ۳ ساعت این کوهنورد را به دامنه ارتفاعات منتقل کنیم.