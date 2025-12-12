کاهش موارد شدید آنفلوانزا در استان ایلام
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: میانگین موارد ابتلا به آنفلوانزا در استان کاهش یافته و روند بستریها در بیمارستانها نیز نزولی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «علی نیکونهاد» معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: وضعیت آنفلوانزا در استان نسبت به روزهای گذشته روند کاهشی داشته است، تعداد افراد مبتلا که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند کاهش یافته و شدت علائم بیماران نیز نسبت به گذشته کمتر گزارش شده است.
وی تأکید کرد: هنوز خطر ابتلا به بیماری وجود دارد و لازم است شهروندان به اقدامات پیشگیرانه توجه کنند.
نیکونهاد مطرح کرد: از جمله این اقدامات میتوان به حفظ فاصله از افراد بیمار، استفاده از ماسک، اجتناب از حضور در مکانهای پرتجمع و مراقبت ویژه از سالمندان و مادران باردار اشاره کرد.
وی یادآور شد: به دانشآموزان و مدارس نیز توصیه شده است که در صورت بروز علائم بیماری در دانشآموزان، حضور آنان در کلاس محدود شود و مدارس با رعایت دستورالعملهای بهداشتی از شیوع بیشتر بیماری جلوگیری کنند.