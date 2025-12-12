به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این دوره از مسابقات در بخش تک نفره آقای امیر علی خداپرست از سیستان و بلوچستان در رده سنی زیر ۱۵ سال، و در بخش دونفره امیر محمد مردانی و امیر رضا حریف از تهران، و در زیر ۱۳ سال در بخش تک نفره کیان جهان نوش از خراسان رضوی و در بخش دو نفره هم کیان جهان نوش و عماد مفیدی فر از خراسان رضوی به مقام قهرمانی رسیدند.

علی فرجی رئیس هیئت بدمینتون استان قم با اشاره به اینکه این دوره از رقابت‌های رده بندی نوجوانان کشور در دو رده سنی زیر ۱۳ سال و زیر ۱۵ سال به مدت سه روز برگزار شد گفت: در این دوره از رقابت‌ها ۲۳۵ بازیکن از ۲۸ استان کشور شرکت داشتند.

وی افزود: نفرات برتر این دوره از رقابت‌ها به اردو‌های تیم ملی که از دی ماه برای رقابت‌های جام فجر در ارومیه آماده می‌شوند، راه یافتند.