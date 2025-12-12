ورود سامانه‌های جدید بارشی از امشب به آذربایجان‌شرقی

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از ورود سامانه ضعیف بارشی از امشب و سامانه قوی‌تر از سه‌شنبه خبر داد و گفت:بارش‌ها ابتدا بارانی و با کاهش دما در بسیاری مناطق به صورت برف خواهد بود.