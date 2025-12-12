ورود سامانههای جدید بارشی از امشب به آذربایجانشرقی
کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی از ورود سامانه ضعیف بارشی از امشب و سامانه قویتر از سهشنبه خبر داد و گفت:بارشها ابتدا بارانی و با کاهش دما در بسیاری مناطق به صورت برف خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی نریمان گفت:سامانه امشب موجب بارش باران در اغلب شهرها میشود و سامانه دوم از روز سهشنبه ۲۵ آذرماه آسمان استان آذربایجانشرقی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و با کاهش دما بارش در بسیاری از مناطق به شکل برف رخ میدهد.
وی گفت: این سامانهها تمامی شهرستانها از جمله مناطق جنوبی استان را تحت پوشش قرار میدهند.