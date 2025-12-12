پخش زنده
امروز: -
محمد حسین پور ،معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران اعلام کرد با آغاز بارش نزولات آسمانی و تشدید شرایط زمستانی، نیروهای راهداری با بهکارگیری ۲۱۰ دستگاه ماشینآلات، ۲۷۰ راهدار و مصرف بیش از هزار تن شن و نمک، به صورت شبانهروزی در محورهای استان فعالیت میکنند و هماکنون تمامی راههای اصلی و فرعی استان باز و ایمن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد حسین پور معاون راهداری استان تهران با اشاره به آغاز موج جدید بارشها و کاهش دمای هوا در محورهای کوهستانی گفت: به منظور تأمین ایمنی کاربران جادهای و حفظ جریان روان ترافیک، نیروهای راهداری از نخستین ساعات شروع نزولات آسمانی در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند و عملیات راهداری زمستانی به صورت ۲۴ ساعته در سطح محورهای استان اجرا میشود.
محمد حسین پور بیان کرد که در این دوره از بارشها، بیش از ۱۰۰۰ تن شن و نمک برای پیشگیری از لغزندگی سطح محورهای برفگیر استفاده شده و ۲۱۰ دستگاه ماشینآلات راهداری سبک و سنگین شامل گریدر، لودر، نمکپاش، برفروب و کامیونهای پشتیبانی در عملیات شرکت داشتهاند. همچنین ۲۷۰ نفر از نیروهای راهدار در محورهای مواصلاتی شهرستانها و نقاط حساس مستقر شده و به صورت مستمر وضعیت جادهها را کنترل میکنند.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران افزود: تمام تلاش ما این است که حتی در اوج بارشها، خللی در تردد مردم ایجاد نشود و محورهای استان در ایمنترین وضعیت ممکن نگهداری شود. حسین پور تصریح کرد: تمهیدات لازم برای تداوم عملیات راهداری زمستانی از جمله ذخایر شن و نمک، سوخت ماشینآلات، و آمادهسازی راهدارخانهها اتخاذ شده است.
وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر تمامی راههای اصلی، فرعی و شریانی استان تهران باز و تردد در جریان است و راهداران همچنان تا پایان بارشها در آمادهباش کامل قرار دارند و از کاربران جاده ای خواست پیش از سفر، اطلاعرسانی لحظهای وضعیت راهها را از سامانه ۱۴۱ پیگیری کنند و با توجه به شرایط زمستانی، زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی را حتماً به همراه داشته باشند.