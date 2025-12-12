کارته‌کا‌های قمی به ۵ نشان طلا و نقره مسابقات سبک شوتوکان WJKA ایران دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پایان چهارمین دوره مسابقات کاراته سبک شوتوکان WJKA ایران، تیم آکادمی تخصصی کاراته الیا قم با 5 کاراته‌کا موفق به کسب 3 طلا و 2 نقره شد.

در این دوره از رقابت‌ها امیرعباس جلالوند، امیرعباس سیمری و سیدمحمد دارستانی با غلبه بر همه حریفان خوو به ۳ نشان طلا رسیدند و سیدعلی یزدی و مهدیار مهربان دو فینالیست دیگر نماینده قم هم با قبول شکست در بازی فینال، صاحب دو نشان نقره شدند.

این مسابقات با حضور ۲۵۰ کاراته‌کا از 12 استان به میزباتی همدان برگزار شد.