مدارس و مراکز آموزشی شنبه فعال هستند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام گفت: با کاهش شیوع آنفلوانزا، مدارس، دانشگاهها و ادارات ایلام فردا شنبه ۲۲ آذر ماه به روال عادی بازمیگردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «تاجالدین صالحیان» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام، اظهار داشت: با کاهش سرعت شیوع ویروس آنفلوانزا، فعالیت مدارس، دانشگاهها و ادارات استان از روز شنبه بهصورت عادی ادامه خواهد داشت و تعطیلی اعمال نخواهد شد.
وی تأکید کرد: با توجه به روند نزولی ابتلا، فعالیت مدارس و مراکز آموزشی، بهویژه مقطع ابتدایی، از سر گرفته خواهد شد و دیگر نیازی به تعطیلی این مراکز نیست.
صالحیان اضافه کرد: ادارات و دانشگاههای استان نیز از روز شنبه ۲۲ آذر ماه به روال عادی فعالیت خواهند کرد و تمامی اقدامات پیشگیرانه برای سلامت شهروندان ادامه خواهد داشت.