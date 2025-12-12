معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام گفت: با کاهش شیوع آنفلوانزا، مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات ایلام فردا شنبه ۲۲ آذر ماه به روال عادی بازمی‌گردند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «تاج‌الدین صالحیان» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام، اظهار داشت: با کاهش سرعت شیوع ویروس آنفلوانزا، فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان از روز شنبه به‌صورت عادی ادامه خواهد داشت و تعطیلی اعمال نخواهد شد.

وی تأکید کرد: با توجه به روند نزولی ابتلا، فعالیت مدارس و مراکز آموزشی، به‌ویژه مقطع ابتدایی، از سر گرفته خواهد شد و دیگر نیازی به تعطیلی این مراکز نیست.

صالحیان اضافه کرد: ادارات و دانشگاه‌های استان نیز از روز شنبه ۲۲ آذر ماه به روال عادی فعالیت خواهند کرد و تمامی اقدامات پیشگیرانه برای سلامت شهروندان ادامه خواهد داشت.