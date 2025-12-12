سقوط خودروی زانتیای در حال تعمیر بر روی راننده، در چرم شهر رضویه مشهد، منجر به جان باختن وی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول آتش نشانی شهر رضویه گفت: در پی تماس شهروندان و اعلام گیر کردن یک فرد زیر خودرو، بلافاصله آتش نشانان شهر رضویه به محل اعزام شدند.

محمدرضا ضیایی افزود: در این حادثه که در داخل شهرک صنعتی چرم‌ شهر واقع در جاده میامی رخ داد، راننده سواری زانتیا در حال تعمیر زیر خودرو بوده که به دلایل نامعلوم، خودرو بر روی وی سقوط کرده است.

ضیایی تشریح ادامه داد: آتش نشانان سریعا اقدام به رهاسازی فرد از زیر خودرو کردند اما راننده به دلیل وزن زیاد خودرو و گیرکردن سر و سینه جان باخته بود.

به گفته ضیایی، علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.