دانشگاه شمال آمل میزبان همایش ملی “دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت اجتماعی” شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس دانشگاه شمال از برگزاری نخستین همایش ملی “دانشگاه، حقوق عامه، انفال و مسئولیت اجتماعی” به میزبانی این دانشگاه در روز چهارشنبه ۲۶ آذر خبر داد.

دکتر حسین رنجبر گفت: این همایش در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها به عنوان کنشگر فعال در حمایت و حراست از حقوق عامه و چگونگی پیشگیری از جرایم حوزه محیط زیست و انفال برگزار می‌شود.

وی از دریافت بیش از ۱۲۳ مقاله توسط دبیرخانه این همایش تاکنون خبر داد و افزود: از مجموع مقاله‌های دریافت شده توسط دبیرخانه این همایش ملی، تعداد ۶۴ مقاله مورد پذیرش قرارگرفت و ۲۰ مقاله درمرحله داوری است.

وی اضافه کرد، ۱۹ مقاله برای اصلاح و دریافت دوباره به صاحبان مقاله‌ها ارسال شده و حدود ۲۰ مقاله دریافتی نیز توسط دبیرخانه همایش رد شد و مورد پذیرش قرار نگرفت.

رییس دانشگاه شمال آمل با اشاره به اینکه بیشترین تعداد مقاله‌های دریافتی مربوط به موضوع‌های مسئولیت‌های اجتماعی و حکمرانی دانشگاهی، انتقال حقوق مالکیت عمومی، تعامل دانشگاه‌ها و حقوق عام و چالش‌ها و راهکار‌ها بوده است، تصریح کرد: بر اساس گزارش کمیته علمی این همایش ملی، حقوق عام (عمومی) بیشترین میزان مشارکت را در دریافت تعداد مقاله‌ها داشته واین آمار نشان‌دهنده‌ی استقبال بسیار مطلوب پژوهشگران در سطح ملی است.

دکتر رنجبر به محور‌های اصلی این همایش شامل ملی نیز اشاره کرد وگفت: بررسی نقش دانشگاه‌ها در صیانت از حقوق عامه، تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی انفال و منابع طبیعی، بررسی چالش‌ها و راهکار‌های پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی و ارتقای مسئولیت اجتماعی در جامعه به عنوان مهمترین موضوع‌های قابل بررسی دراین همایش ملی است.

وی، هدف از برگزاری این همایش را ایجاد بستری مناسب برای تبادل نظر و ارائه آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی در زمینه حقوق عامه، انفال و مسئولیت اجتماعی و ارائه راهکار‌های عملی برای حل مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه‌ها اعلام کرد.

به گفته رییس دانشگاه شمال، در بخش علمی همایش نیز، با حضور استادان جوان و دانشجویان دکتری، ۶ پنل تخصصی و همکاری بیش از ۳۰ داور از دانشگاه‌های مختلف کشور پیش بینی شده است.

وی همچنین با بیان اینکه مقاله‌های برتر وپذیرفته شده در پایگاه ISC منتشر خواهد شد، تصریح کرد.

به گفته دکتر رنجبر، این کنفرانس با همکاری علمی دانشگاه شمال و چندین مرکز آموزش عالی کشور برگزار می‌شود و بستری مؤثر برای تبادل دستاورد‌های پژوهشی و ارتقای گفتمان علمی در حوزه‌ی حقوق عمومی فراهم می‌آورد.

وی همچنین از حضور دکتر عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور، دکتر میرحسینی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، دکتر حبیب نژادشیاده؛ استاد دانشگاه تهران و مسوول کمیته حقوقی مجمع تشیخص مصلحت نظام، دکتر شیری؛ رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران، خانم دکتر مهدی اقایی مشاور عالی سازمان محیط زیست؛ دکتر محسن زاده معاون وزیر دادگستری، دکتر عالی شاه؛ دادستان مرکز استان، دکتر نیاز پور؛ معاون حقوقی مرکز حقوقی امور مجلس وزارت علوم همچنین جمعی از پژوهشگران و اساتید حقوقی برجسته کشور دراین همایش ملی خبر داد.