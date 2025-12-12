پخش زنده
امروز: -
بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ با کسب نشان طلای نماینده وزن منهای ۶۳ کیلوگرم پسران کشورمان پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تکواندو بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی از امروز (جمعه) به مدت دو روز در حال برگزاریست.
در روز نخست مسابقات، ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند.
در وزن ۶۳- کیلوگرم پسران که ۶ پاراتکواندوکار حضور داشتند، امیرحسین علیزاده پس از استراحت در دور نخست، در نیمه نهایی به مصاف «پان» از چین رفت و با شکست این حریف به فینال رسید.
امیرحسین علیزاده در فینال به مصاف عثمانوف از ازبکستان رفت و پس از واگذار کردن راند اول، در دو راند بعدی به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد.