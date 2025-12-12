به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: ایجاد مکتب‌ خانه‌ های موسیقی در نواحی مختلف خراسان رضوی از جمله تایباد، تربت جام، خواف، کاشمر و قوچان در دستور کار قرار دارد که هدف از آن ارتقای جایگاه هنر و فرهنگ بومی، توسعه موسیقی مقامی و توجه به اصالت‌ های قومی است.

مجتبی خان‌ قیطاقی در حاشیه آیین نکوداشت مرحوم استاد جبار رحمتی در تایباد افزود: موسیقی بومی، آینه تمام‌ نمای فرهنگ مردم همان منطقه است و کارکرد این مکتب‌ خانه‌ ها، مقام‌ خوانی، مقام‌ نوازی و معرفی و توسعه فرهنگ پیرامون این موسیقی خواهد بود.

خان قیطاقی ادامه داد: در مکتب‌ خانه‌ های موسیقی استادان تراز اول در رشته‌ های موسیقیایی مختلف و هنرآموزان و نوآموزان در کنار یکدیگر قرار می‌ گیرد و آموزش و پرورش استعدادهای گوناگون جریان می‌ یابد که منطبق با سنت مقام‌ نوازی و فرهنگ محلی منطقه است.

وی با اشاره به ارتقای جایگاه موسیقی مقامی خراسان بیان کرد: ساخت و نواخت دوتار در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است و تلاش می‌ شود مقام‌ های موسیقی و مهارت‌ های مقام‌ نوازی و مقام‌ خوانی هم در فهرست میراث ناملموس ایران ثبت شود.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین در جهت کشف ظرفیت‌ های جوانان و پاسداشت استادان و میراث‌ داران موسیقی مقامی، جشنواره‌ های منطقه‌ ای و شهرستانی در سطح استان خراسان رضوی برگزار می‌ شود و آیین نکوداشت مرحوم استاد جبار رحمتی از خنیاگران آواهای محلی در تایباد از نمونه‌ های آن است.

خان قیطاقی تصریح کرد: این اقدامات و فعالیت‌ ها در کنار اهتمام ویژه مردم مناطق مختلف سبب قوام و دوام موسیقی مقامی و فرهنگ بومی خراسان می‌ شود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب صندوق اعتبار هنر، خدماتی به هنرمندان در رشته‌ های گوناگون، از جمله فعالان و پیشکسوتان موسیقی، ارائه می‌ دهد.

نخستین آیین نکوداشت مرحوم استاد جبار رحمتی از خوانندگان آواهای محلی و مقامی با عنوان «صدای سرحد» با حضور جمعی از اهالی هنر و مردم در مجتمع فرهنگی هنری مفاخر تایباد برگزار شد.

مرحوم جبار رحمتی متولد سال ۱۳۴۲ بود که از همان سنین جوانی پای در عرصه موسیقی مقامی تایباد گذاشت و در جشنواره‌ های ملی و بین‌ المللی به روی صحنه رفت. وی در نهایت در پاییز سال گذشته به علت ایست قلبی درگذشت.