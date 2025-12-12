پخش زنده
امروز: -
تیمهای فوتسال سن ایج و شهرداری ساوه مقابل حریفانی از اصفهان، به ترتیب به برد و یک باخت دست یافتند و شازندیها به تساوی مقابل حریفی از گرگان بسنده کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور و از هفته هجدهم سن ایچ ساوه در اصفهان پالایش نفت این شهر را شکست داد و دیگر نماینده ساوجی فوتسال استان سه - یک مغلوب گیتی پسند اصفهان شد و پالایش نفت شازند هم در گرگان به تساوی در عدد ۳ مقابل بهشتی سازه رضایت داد.
بدین ترتیب سن ایچیها شمار امتیازات خود را به عدد ۳۱ رساندند، اما همچنان در خانه پنجم جدول باقی ماندهاند و تیمهای پالایش نفت شازند با ۱۶ امتیاز و شهرداری ساوه با ۱۰ امتیاز قبلی در همان خانههای یازدهم و سیزدهم جدول باقی ماندند.
در هفته نوزدهم این رقابتها پنجشنبه بیست و هفتم آذر ماه پالایش نفت شازند میزبان گهر زمین سیرجان است، سن ایچ در ساوه میزبان مس سونگون است و شهرداری ساوه هم در هرمزگان با فولاد این شهر مسابقه میدهد