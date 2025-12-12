آمریکا با اعمال تحریم‌های تازه علیه بخش نفت ونزوئلا و برخی از اعضای خانواده نیکلاس مادورو، فشار اقتصادی و سیاسی بر دولت این کشور را تشدید کرد.

تحریم‌های جدید آمریکا بر ضد مادورو و خانواده‌اش

تحریم‌های جدید آمریکا بر ضد مادورو و خانواده‌اش

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه بخش نفت ونزوئلا و چند عضو خانواده نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور این کشور اعمال کرد و همزمان در حال پیگیری روند حقوقی برای توقیف محموله نفتی یک نفتکش بزرگ است که نیرو‌های آمریکایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا آن را توقیف کرده‌اند.

نیویورک تایمز در این باره نوشت: اقتصاد ونزوئلا به‌شدت به نفت وابسته است و تحریم‌های آمریکا در سال‌های گذشته دولت مادورو را به فروش و قاچاق نفت از طریق شبکه‌ای از نفتکش‌ها و واسطه‌ها سوق داده است. تحریم‌های جدید سه نفر از برادرزاده‌های همسر مادورو و همچنین شش شرکت کشتیرانی را هدف قرار داده‌اند.

در ادامه آمده است که دولت ترامپ در حال بررسی اختیارات قانونی برای مصادره محموله نفتی نفتکش «اسکیپر» است؛ نفتکشی که روز چهارشنبه در آب‌های بین‌المللی نزدیک ونزوئلا توقیف شد. این محموله متعلق به یک شرکت دولتی ونزوئلایی است و ارزش آن حدود ۷۸ میلیون دلار برآورد می‌شود.

کاخ سفید اعلام کرده اگرچه تاکنون مجوز توقیف خود نفتکش صادر شده، روند حقوقی برای مصادره محموله نفت همچنان ادامه دارد. همزمان ترامپ این اقدامات را بخشی از کارزار خود برای بی‌ثبات‌سازی دولت مادورو توصیف کرده و بار دیگر او را به اداره یک «کارتل مواد مخدر» متهم کرده است.

این روزنامه در پایان نوشت: همزمان با این تحریم‌ها، شش شرکت کشتیرانی که در انتقال نفت ونزوئلا نقش داشته‌اند، در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که می‌تواند تمایل نفتکش‌ها برای حمل نفت ونزوئلا را کاهش داده و فشار اقتصادی بر این کشور نفت‌خیز را بیش از پیش افزایش دهد.