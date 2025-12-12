مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از افتتاح و بهره‌برداری از ۹ سایت ارتباطی تلفن همراه با اعتبار نزدیک به ۴۵۹ میلیارد ریال در نقاط روستایی استان در راستای کمک به تحقق عدالت ارتباطی خبر داد

.به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، شهریار سرداری گفت: این سایت‌ها که برای تسهیل دسترسی به خدمات الکترونیکی و ارتقای کمی و کیفی ارتباطات صوتی و اینترنتی در یک ماه گذشته بهره‌برداری شده، یک هزار و ۲۲۹ خانوار روستایی استان با جمعیت چهار هزار و ۴۲۳ نفر را زیرپوشش قرار داده است.

وی افزود: سه سایت همراه اول از میان پروژه‌های افتتاح شده مربوط به شهرستان کوثر و شامل راه‌اندازی سایت روستای ینگجه قشلاق با اعتبار ۶۱ میلیارد ریال و جمعیت زیرپوشش ۱۲۶ نفر در قالب ۳۱ خانوار، سایت روستای گلین قشلاقی با اعتبار ۳۱ میلیارد ریال و جمعیت زیر پوشش ۸۹ نفر در قالب ۲۲ خانوار و سایت روستای بنیادآباد با اعتبار ۳۱ میلیارد ریال و جمعیت زیرپوشش ۴۰۶ نفر در قالب ۱۱۱ خانوار است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از دیگر پروژه‌های افتتاحی را سایت ارتباطی جدید همراه اول در روستای قشلاق آلمان و سلمان (مغانسر) از توابع شهرستان پارس‌آباد ذکر کرد که با اعتبار ۶۱ میلیارد ریال احداث شده و ۷۲۰ خانوار با جمیعت ۲ هزار و ۶۴۵ نفر را زیرپوشش قرار داده است.

سرداری اضافه کرد: همچنین در راستای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی استان اردبیل، سایت ارتباطی جدید ایرانسل در روستایی صائین از توابع شهرستان نیر با اعتبار ۶۱ میلیارد ریال افتتاح شد که ۵۳ خانوار با جمعیت ۱۹۳ نفر را زیر پوشش قرار داده است.

وی ادامه داد: سایت ارتباطی جدید همراه اول در روستای قشلاق اوچبلاق از توابع شهرستان بیله‌سوار نیز در یک ماه گذشته احداث شد که با بهره‌برداری از آن ۲۲ خانوار ساکن این روستا با جمعیت ۶۴ نفر زیرپوشش خدمات اینترنتی بر بستر تلفن همراه قرار گرفتند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل افتتاح سایت ارتباطی همراه اول در روستای قشلاق دیز از توابع شهرستان خلخال با اعتبار ۳۱ میلیارد ریال و جمعیت زیر پوشش ۱۷۳ نفر در قالب ۵۹ خانوار و افتتاح سایت ارتباطی همراه اول در روستای گللرمحمدتقی از توابع شهرستان مشگین‌شهر با اختصاص ۶۱ میلیارد ریال و جمعیت زیرپوشش ۲۹۳ نفر در قالب ۸۵ خانوار را از دیگر پروژه‌ها ذکر کرد.

شهریاری همچنین به افتتاح سایت ارتباطی همراه اول در روستای اقچه‌کند از توابع شهرستان اردبیل با اعتبار ۶۱ میلیارد ریال اشاره داشت که با بهره‌برداری از آن ۱۲۶ خانوار با جمعیت ۴۳۴ نفر زیرپوشش خدمات ارتباطی بر بستر تلفن همراه قرار گرفتند.

به گفته وی، در مجموع ۱۰۰ سایت ارتباطی تلفن همراه با اعتبار پنج هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال در ۱۰۰ نقطه در یک سال گذشته با پیگیری اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل راه‌اندازی و موجب برقراری اتصال صوتی ساکنان حدود ۱۴۰ روستا و دسترسی آنها به اینترنت پر سرعت نسل چهارم (۴ G) شد.

بیش از ۴۴۸ هزار و ۵۵۴ نفر در یک‌هزار و ۸۰۰ روستای استان اردبیل سکونت دارند که ۲۳۷ روستا به دلیل کاستی‌های امکاناتی و زیرساختی در سال‌های گذشته مهاجرفرست شده و ۲۱۱ روستای دیگر هم در معرض خطر مهاجرت قرار داشتند و در همین راستا دولت، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های روستایی از جمله در حوزه ارتباطات زیرساخت را در دستور کار قرار داده است.