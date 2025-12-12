پخش زنده
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه تشکیل سرمایه از مأموریتهای اصلی بورسهاست اعلام کرد: همکاری نزدیکتری میان نهادهای مالی بازار سرمایه و منطقه نوآوری برای تأمین مالی، تقویت نوآوری و تجاریسازی طرحها شکل خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالله صیدی با اشاره به نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی گفت: تشکیل سرمایه مأموریت اصلی بورسهاست و بر همین اساس باید همکاری نزدیکی میان بازار سرمایه و مناطق نوآوری شکل بگیرد تا زمینه برای تأمین مالی شروع کارها، تقویت نوآوری و تجاریسازی طرحها فراهم شود.
وی با بیان اینکه طرحهای آغازشده در این منطقه پس از تبدیل شدن به شرکت و توسعه فعالیتها دوباره به بورس بازمیگردندافزود: این چرخه میتواند به توسعه پایدار شرکتهای نوپا و دانشبنیان کمک کند و مسیر رشد آنها را هموار سازد.
صیدی تأکید کرد: در گفتوگوهایی که با آقای دکتر و همکاران داشتیم، توافق شد همکاری نزدیکی میان نهادهای مالی فعال در بورس فعالان حقیقی بازار و مجموعه بورسها با این منطقه برقرار شود تا روند توسعه فعالیتهای آن با سرعت بیشتری پیش برود.
رئیس سازمان بورس ابراز امیدواری کرد این همکاریها به ایجاد بستری پایدار برای تأمین مالی و توسعه شرکتهای نوآور منجر شود.