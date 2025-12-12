امام جمعه مهریز: تعطیلی مکرر مدارس به پیکره آموزش کشور آسیب می‌زند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد تعطیلی مکرر مدارس به پیکره آموزش کشور آسیب می‌زند.

حجت الاسلام محی الدینی، تعطیلی مدارس به دلیل برخی مسائل را آخرین راهکار و آسیب‌زادانست و افزود: دانش‌آموز باید پای درس معلم باشد؛ آموزش مجازی جایگزین کلاس نمی‌شود. چند سال دیگر مشخص می‌شود چه آسیبی به بدنه آموزش‌وپرورش وارد شده است.

امام جمعه بافق در خطبه‌های این هفته، با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با مداحان، سخنان ایشان را نقشه راهی راهبردی و روشنگر برای مسئولان و فعالان فرهنگی دانست و گفت: رهبر انقلاب اهداف دشمن و ابزار‌های مورد استفاده او را با صراحت بیان کردند و مسیر صحیح حرکت را پیش روی ملت قرار دادند.

حجت‌الاسلام سیدعباس حسینی باقرآبادی افزود: امروز جنگ در دل‌ها و اندیشه‌های مردم جریان دارد. دشمن با صرف میلیارد‌ها هزینه می‌کوشد باور‌های اسلامی و انقلابی را تضعیف و یاد امام و انقلاب را کم‌رنگ کند.

امام جمعه موقت میبد: منطق اسلام درباره زن برخلاف غرب افتخار آمیز است.

حجت الاسلام ابوالقاسم غفوری با بیان اینکه وقتی اسلام آمد به زن مقام و جایگاه و منزلت داد افزود:، اما غرب، زن را به پایین‌ترین مرحله رساند و او را به عنوان آلتی ابزاری، با عریان کردن و درمعرض دید نامحرمان قراردادن، به سمت شهوت رانی و بی بند و باری کشاند.

امام جمعه بهاباد: در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به ظرفیت علمی و فرهنگی شهرستان، بر برگزاری نشست‌های مشترک میان دانشگاه و حوزه علمیه تأکید کرد و این تعامل را در پیشبرد مسائل منطقه مؤثر دانست.

حجت‌الاسلام ابراهیمی به مناسبت روز حمل‌ونقل و رانندگان، با یادآوری نقش‌آفرینی تاریخی کامیون‌داران در سال ۱۳۶۱ و انتقال سریع کالا‌های اساسی به دستور امام خمینی (ره)، از زحمات این قشر زحمتکش قدردانی کرد و افزود: رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل همواره در مقاطع حساس کشور نقش‌آفرین بوده‌اند و مسئولان باید به مشکلات این صنف که سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارند توجه ویژه داشته باشند.

امام جمعه زارچ با تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، این بانوی بزرگ را الگوی بی‌بدیل زن مسلمان در همه دوران‌ها دانست و بر ضرورت ترویج سیره نورانی ایشان در برابر هجمه الگو‌های ساختگی غرب تأکید کرد.

حجت الاسلام طباطبایی با اشاره به بارش‌های اخیر در کشور، این نعمت الهی را زمینه‌ای برای اجابت دعا‌ها دانست و از درگاه خداوند خواستار رفع خشکسالی از ایران و جهان شد.

امام جمعه خاتم با انتقاد از تعطیلی شعب بانک ملت شهرستان گفت: مردم نباید برای خدمات بانکی مجبور به رفت‌وآمد به شهر‌های دیگر باشند و خواستار فعال‌سازی فوری شعبه شد.

حجت‌الاسلام رضازاده افزود: مسئله سوخت، افزایش کرایه‌ها و گرانی قطعات خودرو‌های سنگین از جمله مشکلات جدی مردم و رانندگان است و مسئولان مربوطه باید برای حل آن چاره‌اندیشی کنند.

امام جمعه اشکذر: رزمایش سهند ۲۰۲۵ که با حضور ۱۰ کشور اثرگذار از جمله ایران، چین و روسیه و همچنین چندین کشور مهمان مانند عربستان، آذربایجان، عراق و عمان برگزار شد، نقطه عطفی در تاریخ دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران و نخستین عملیات رسمی سازمان شانگهای در قلمرو کشور است.

امام جمعه ابرکوه: مهم‌ترین برنامه دشمن علیه نسل جوان را دور کردن آنان از دین است؛ دشمن برای این هدف، دو ابزار عمده به‌کار گرفته است؛ یکی ترویج فحشا، شهوترانی و ناهنجاری‌های اخلاقی و دیگری ایجاد مانع در مسیر پیشرفت علمی.