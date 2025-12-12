صدور مجوز ساخت ۵ زورخانه در استان ایلام
ورزش پهلوانی در ایلام توسعه مییابد؛ پنج زورخانه جدید در استان احداث خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ در آیینی با حضور «سارا فلاحی» نماینده مردم شریف استان ایلام در مجلس، زورخانه پوریای ولی در ایوان پس سالها تعطیلی دوباره فعال شد.
«شهاب شهبازی» مدیر مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه مجوز راهاندازی و ساخت پنج زورخانه دیگر در استان ایلام صادر شده است اظهار داشت: شهرستانهای هلیلان، مهران، چوار، آبدانان و ایوان صاحب زورخانه خواهند شد.
همچنین با حضور فلاحی طرح روشنایی معابر امامزاده سیدعبدالله (ع) شهرستان ایوان به بهرهبرداری رسید.
این طرح شامل اجرای ۱۷۰۰ متر کابل خودنگهدار، نصب ۴۵ اصله پایه روشنایی، ۴۵ دستگاه چراغ LED پنجاه وات و یک دستگاه ترانس ۲۵ کیلوولتآمپر است.
همچنین اعتبار تخصیصیافته به این طرح ۴۰ میلیارد ریال میباشد، که با بهرهبرداری از این طرح، روشنایی و ایمنی معابر محدوده امامزاده سیدعبدالله (ع)، بهطور قابل توجهی افزایش یافته و خدماترسانی مطلوبتری به زائران و ساکنان ارائه خواهد شد.