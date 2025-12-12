به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه برگزاری مسابقات بوچیای بازی‌های پاراآسیایی جوانان- دبی، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ایران و مایک پیترز دبیر اجرایی ارشد کمیته بین‌المللی پارالمپیک دیدار کردند.

در این دیدار، وزیر ورزش و جوانان با اشاره به دستاورد‌های ورزشکاران جانباز و توان‌یاب ایرانی در رقابت‌های قاره‌ای و جهانی، برنامه‌های دولت ایران برای توسعه ورزشکاران این قشر را تشریح کرد و گفت: در راه توسعه ورزش پارالمپیک به حمایت‌های کمیته بین‌المللی پارالمپیک نیاز داریم. تلاش داریم ورزشکاران با کیفیت‌تر به همراه کمیت بیشتری را به مسابقات بین‌المللی اعزام کنیم.

دنیامالی با اشاره به انتخاب ثریا آقایی به‌عنوان عضو کمیته بین‌المللی المپیک از سوی IOC، افزود: با توجه به توسعه رشته‌های پارالمپیک و برنامه‌های حمایتی از ورزشکاران توان‌یاب، علاقه‌مند به عضویت یک ایرانی در کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) هستیم.

دبیر اجرایی ارشد کمیته بین‌المللی پارالمپیک نیز با بیان این‌که تحت تاثیر پیشرفت ورزش پارالمپیک ایران قرار دارد، گفت: هنوز مدت زمان زیادی از برگزاری بازی‌های پارالمپیک پاریس نگذشته و من همچنان از عملکرد ورزشکاران ایرانی هیجان‌زده‌ام. حضور وزیر ورزش ایران در بازی‌های پاراآسیایی نشان‌دهنده توجه ویژه ایران به ورزش پارا است و بنده به‌عنوان عضوی از کمیته بین‌المللی پارالمپیک آمادگی کامل کمیته برای حمایت هر چه بیشتر از ایران را اعلام می‌کنم.

وزیر ورزش و جوانان ایران در پایان از پیترز برای سفر به ایران دعوت کرد که دبیر اجرایی ارشد کمیته بین‌المللی پارالمپیک با استقبال از این دعوت، آن را «هیجان‌آمیز» خواند.

در این دیدار دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک و رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان ایران نیز حضور داشتند.