برخلاف پیشبینیها درباره فرار ثروتمندان پس از پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک، دادهها نشان میدهد خرید و اجاره مسکن لوکس در این شهر افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نشریه نیوزویک؛ یک ماه پس از پیروزی غیرمنتظره زهران ممدانی نامزد دموکرات ۳۴ ساله در انتخابات شهرداری نیویورک، موج خروج گسترده ثروتمندان که برخی مشاوران املاک و مالکان پیشبینی میکردند، محقق نشده است.
بر اساس دادههای شرکت مشاوره املاک «اولشان ریِلتی»، فروش خانههای لوکس نیویورک با قیمت بالای ۴ میلیون دلار در ماه نوامبر نسبت به اکتبر ۳۱ درصد افزایش داشته و به ۱۵۱ واحد رسیده است. شرکت «داگلاس الیمن» نیز از امضای ۱۷۶ قرارداد در همین بازه قیمتی خبر داده که رشد ۲۵ درصدی را نشان میدهد.
در ادامه گزارش نیوزویک آمده است: کارشناسان بازار مسکن میگویند تصور فرار گسترده مردم به دلیل نارضایتی از شهردار جدید «اغراقآمیز» بوده و بیشتر واکنشی هیجانی به تیترهای رسانهای است. به گفته فعالان این حوزه، عملکرد قوی والاستریت و افزایش دستمزدها در سال ۲۰۲۴ عامل اصلی رونق بازار مسکن لوکس نیویورک است و این روند ارتباط مستقیمی با ممدانی ندارد.
نهتنها خرید خانههای لوکس افزایش یافته، بلکه اجارهبهای آپارتمانهای منهتن نیز در نوامبر به رکورد جدیدی رسیده است؛ بهطوری که متوسط اجاره ماهانه به ۴۷۵۰ دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین رشد اجاره نیز مربوط به ۱۰ درصد بالای بازار اجارههای لوکس بوده است.
به نوشته نیوزویک تحلیلگران تأکید کردهاند که هرچند فلوریدا همچنان مقصد برخی مهاجران ثروتمند است، این روند سالهاست ادامه دارد و به پیروزی ممدانی مربوط نمیشود. به گفته آنان، اختیارات شهردار نیویورک برای افزایش مالیات محدود است و حتی در صورت اجرای وعدههای انتخاباتی، تغییرات اساسی بهسرعت رخ نخواهد داد.