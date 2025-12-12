پخش زنده
امام جمعه شهرستان عباسآباد با انتقاد از نبود زیرساختهای جادهای مناسب در غرب مازندران، خواستار ورود فوری مسئولان استانی و ملی به این موضوع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام احمدی در خطبههای نماز جمعه شهرستان عباسآباد همزمان با روز ملی حملونقل، به وضعیت نامطلوب راههای ارتباطی در غرب مازندران پرداخت و از نبود زیرساختهای جادهای مناسب انتقاد کرد.
وی با اشاره به نقش تاریخی کامیونداران در دوران دفاع مقدس و تأکید بر اینکه حملونقل نیروی محرکه توسعه است، گفت: مازندران آمادگی کامل دارد که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور نقشآفرین باشد، اما متأسفانه مشکل اساسی ما جاده است. غرب مازندران فاقد زیرساختهای جادهای مناسب است؛ نه جادهای که پاسخگوی حجم مسافران و گردشگران باشد داریم، نه جادهای که توسعه اقتصادی را ممکن کند.
امام جمعه عباسآباد با بیان پیامدهای این کمبود افزود: وقتی جاده مناسب نباشد، نه بومگردی و گردشگری رونق میگیرد، نه کشاورزی و اقتصاد دریا، نه صنایع میتوانند پیشرفت کنند. جادههای ما فرسوده و ناکافی است و حملونقل ریلی نیز عملاً وجود ندارد و توسعه منطقه زمینگیر شده است.
وی از مسئولان خواستار اقدام فوری شد و دو پروژه کلان را اولویت دانست: جاده ساحلی باید در اولویت قرار گیرد؛ جادهای کمهزینه، زودبازده و بسیار اثرگذار که میتواند مازندران را از رامسر تا گلوگاه به هم وصل کند. همچنین توسعه جاده عباسآباد به کلاردشت یک ضرورت فوری است.
حجتالاسلام احمدی در پایان با گلایه از کوتاهیهای گذشته تصریح کرد: غرب مازندران به دلیل نبود جادههای مناسب پیشرفت نکرده است. اگر امروز عقبماندگی داریم، ریشه آن در بیتوجهی به زیرساختهای مواصلاتی است.
وی افزود: بودجههای این حوزه باید ملی دیده شود، چون مسأله جاده در این منطقه نه فقط مشکل استان، بلکه مسئله کشور است.
احمدی خواستار پاسخ عملی مسئولان به این مطالبه عمومی شد.