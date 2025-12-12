به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، درهفته هجدهم لیگ برتر فوتسال عصر جمعه ۲۱ آذر تیم گهرزمین سیرجان با اقتدار و نتیجه ۳ بر ۰ برابر عرشیا شهرقدس به پیروزی رسید.

حسین طیبی، مسلم اولادقباد و امیررضا کهزادی گلزنان این مسابقه بودند.

تیم فولاد زرند هم در جدالی حساس با نتیجه ۲ بر ۱ برابر جوادالائمه شهرکرد پیروز شد.

نتایج هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

شهرداری ساوه ۱ - ۳ گیتی پسند اصفهان

مس سونگون ۶ - ۲ پالایش نفت بندرعباس

گهر زمین سیرجان ۳ - ۰ عرشیا شهرقدس

بهشتی سازه گرگان ۳ - ۳ پالایش نفت شازند

فولاد هرمزگان ۱ - ۲ پردیس قزوین

جواد الائمه شهرکرد ۱ - ۲ فولاد زرند ایرانیان

پالایش نفت اصفهان ۱ - ۲ سن ایچ ساوه

با این نتایج و تا پایان هفته هجدهم، تیم گیتی‌پسند با ۴۶ امتیاز همچنان صدرنشین است، مس سونگون با ۴۳ امتیاز در مکان دوم قرار دارد و گهرزمین سیرجان با ۳۹ امتیاز در رده سوم جای گرفته است.