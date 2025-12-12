پخش زنده
امروز: -
تیمهای گهرزمین سیرجان وفولاد زرند ایرانیان درهفته هجدهم لیگ برتر فوتسال حریفان خودرا شکست دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، درهفته هجدهم لیگ برتر فوتسال عصر جمعه ۲۱ آذر تیم گهرزمین سیرجان با اقتدار و نتیجه ۳ بر ۰ برابر عرشیا شهرقدس به پیروزی رسید.
حسین طیبی، مسلم اولادقباد و امیررضا کهزادی گلزنان این مسابقه بودند.
تیم فولاد زرند هم در جدالی حساس با نتیجه ۲ بر ۱ برابر جوادالائمه شهرکرد پیروز شد.
نتایج هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:
شهرداری ساوه ۱ - ۳ گیتی پسند اصفهان
مس سونگون ۶ - ۲ پالایش نفت بندرعباس
گهر زمین سیرجان ۳ - ۰ عرشیا شهرقدس
بهشتی سازه گرگان ۳ - ۳ پالایش نفت شازند
فولاد هرمزگان ۱ - ۲ پردیس قزوین
جواد الائمه شهرکرد ۱ - ۲ فولاد زرند ایرانیان
پالایش نفت اصفهان ۱ - ۲ سن ایچ ساوه
با این نتایج و تا پایان هفته هجدهم، تیم گیتیپسند با ۴۶ امتیاز همچنان صدرنشین است، مس سونگون با ۴۳ امتیاز در مکان دوم قرار دارد و گهرزمین سیرجان با ۳۹ امتیاز در رده سوم جای گرفته است.