کشف سلاح، ادوات شکار و سگهای شکاری در چاراویماق
رئیس اداره محیط زیست چاراویماق از کشف سلاح، ادوات شکار و سگهای شکاری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مکرم نقی لو گفت:ماموران یگان حفاظت محیط زیست طی گشتزنی و پایش مستمر مناطق چاراویماق به دو گروه شکارچی برخورد نمودند ماموران بلافاصله وارد عمل شده و موفق به دستگیری هر دو گروه شدند.
نقی لو افزود:بعد از متوقف کردن شکارچیان و بازرسی از خودروها یک قبضه سلاح شکاری تک لول با ادوات مربوطه و تعداد ۵ قلاده سگ تازی شکاری کشف و ضبط گردید با بررسی مدارک و تشکیل پرونده و هماهنگی مقام ارشد قضایی برخورد قانونی انجام و پرونده مطروحه جهت سیر مراحل قانونی به دادگاه دلالت داده شد.
وی گفت:ماموران نیروی واکنش سریع یگان حفاظت محیط زیست آماده و هوشیار در صیانت از عرصههای زیستی هستند.
نقی لو افزود:پایش شبانهروزی و حضور موثر محیطبانان در عرصه تضمینکننده امنیت حیاتوحش است.
وی خاطرنشان کرد:مردم فهیم شهرستان هرگونه تخلفات زیست محیطی و شکار و صید را سریعاً به اداره محیط زیست اطلاع دهند.