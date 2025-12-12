آمریکا پس از توقیف نخستین نفتکش حامل نفت ونزوئلا، در حال آماده‌سازی برای توقیف کشتی‌های بیشتری است تا فشار اقتصادی و سیاسی بر دولت نیکلاس مادورو را تشدید کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ خبرگزاری رویترز به نقل از شش منبع آگاه اعلام کرد آمریکا پس از توقیف یک نفتکش در این هفته، خود را برای رهگیری و توقیف کشتی‌های بیشتری که نفت ونزوئلا را حمل می‌کنند آماده می‌کند؛ اقدامی که در چارچوب افزایش فشار‌ها بر رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو انجام می‌شود.

این توقیف نخستین اقدام مستقیم آمریکا علیه یک محموله نفتی یا نفتکش ونزوئلایی از زمان اعمال تحریم‌های واشنگتن علیه کاراکاس در سال ۲۰۱۹ به شمار می‌رود و همزمان با تقویت گسترده حضور نظامی آمریکا در جنوب دریای کارائیب و تلاش دولت دونالد ترامپ برای برکناری مادورو صورت گرفته است.

رویترز اضافه کرد: این اقدام تازه باعث شده مالکان کشتی‌ها، اپراتور‌ها و نهاد‌های کشتیرانی فعال در انتقال نفت خام ونزوئلا در حالت آماده‌باش قرار گیرند و بسیاری از آنها درباره خروج از آب‌های ونزوئلا در روز‌های آینده تجدیدنظر کنند. منابع آگاه می‌گویند در هفته‌های پیش رو، مداخلات مستقیم بیشتری علیه کشتی‌هایی که نفت ونزوئلا حمل می‌کنند به‌ویژه نفتکش‌هایی که پیش‌تر نفت دیگر کشور‌های تحریم‌شده را جابه‌جا کرده‌اند در دستور کار قرار دارد.

در ادامه آمده است: دولت ونزوئلا توقیف اخیر را «سرقت» توصیف کرده است. با این حال، کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید بدون اشاره به اقدامات آتی گفت واشنگتن به اجرای سیاست‌های تحریمی رئیس‌جمهور ادامه خواهد داد و افزود: ما اجازه نخواهیم داد کشتی‌های تحریم‌شده با نفت بازار سیاه در دریا‌ها تردد کنند؛ درآمدی که به تأمین مالی نارکوتروریسم رژیم‌های سرکش و نامشروع در جهان منجر می‌شود.

این خبرگزاری به گفته منابع مطلع اضافه کرد: وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی آمریکا ماه‌هاست برنامه‌ریزی برای این توقیف‌ها را آغاز کرده‌اند و فهرستی از چندین نفتکش تحریم‌شده دیگر برای توقیف احتمالی تهیه شده است. کاهش یا توقف صادرات نفت ونزوئلا که منبع اصلی درآمد دولت مادورو است می‌تواند فشار مالی شدیدی بر این کشور وارد کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز همزمان اعلام کرد شش نفتکش غول‌پیکر را که اخیراً در ونزوئلا نفت بارگیری کرده‌اند و همچنین چهار تبعه ونزوئلایی از جمله سه نفر از بستگان همسر مادورو را تحریم کرده است. مشخص نیست آیا این کشتی‌ها در فهرست توقیف‌های آتی قرار دارند یا خیر.

به گفته منابع کشتیرانی، توقیف نفتکش «اسکیپر» باعث شده دست‌کم یک شرکت حمل‌ونقل ارسال سه محموله تازه‌بارگیری‌شده به حجم تقریبی شش میلیون بشکه از نفت سنگین «مِرِی» ونزوئلا را به‌طور موقت متوقف کند. همزمان نیرو‌های آمریکایی نظارت بر نفتکش‌ها در دریا و حتی برخی کشتی‌های مستقر در بنادر ونزوئلا را افزایش داده‌اند و منتظر ورود آنها به آب‌های بین‌المللی برای اقدام هستند.

رویترز در پایان نوشت: در حالی که دولت ونزوئلا این اقدام را «دزدی دریایی بین‌المللی» خوانده، کارشناسان حقوقی تأکید دارند که طبق حقوق بین‌الملل، این توقیف مصداق دزدی دریایی محسوب نمی‌شود زیرا با مجوز و تحریم‌های رسمی دولت آمریکا انجام شده است.