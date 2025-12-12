اجرای مصوبه بنزینی دولت از فردا
از فردا شنبه ۲۲ آذر، مصوبه جدید دولت درباره بنزین اجرا میشود.
از ساعت صفر امشب، سهمیه خودروهای پلاک دولتی (جز آمبولانس)، خودروهای وارداتی و پلاک مناطق آزاد حذف میشود و نرخ ۵۰۰۰ تومان برای کارتهای جایگاه اعمال خواهد شد. خودروهای صفر داخلی زیر یک میلیارد تومان همچنان سهمیه یارانهای دریافت میکنند.
برای رانندگان سکوهای اینترنتی، سهمیه اعتباری اضافه شامل ۲۰۰ لیتر برای خودروهای بنزینی، ۹۵ لیتر دوگانهسوز و ۴۰ لیتر موتورسیکلت تعیین شده. مابهالتفاوت نرخ سههزار و پنجهزار تومان پس از ثبت پیمایش به حساب رانندگان واریز میشود. سکوهای اینترنتی نیز متعهد شدهاند کرایهها را افزایش ندهند.