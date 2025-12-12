به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان حفظ شده و مصرف مازاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.

از ساعت صفر امشب، سهمیه خودرو‌های پلاک دولتی (جز آمبولانس)، خودرو‌های وارداتی و پلاک مناطق آزاد حذف می‌شود و نرخ ۵۰۰۰ تومان برای کارت‌های جایگاه اعمال خواهد شد. خودرو‌های صفر داخلی زیر یک میلیارد تومان همچنان سهمیه یارانه‌ای دریافت می‌کنند.