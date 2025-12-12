به مناسبت سالروز میلاد حضرت زهرا (س) نمایشگاهی از آثار هنری بانوان یزدی در گالری کتابخانه مرکزی یزد گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد گفت: هم‌زمان با فرارسیدن سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و گرامیداشت مقام مادر، نمایشگاهی از آثار هنری بانوان یزدی در گالری کتابخانه مرکزی یزد گشایش یافت.

حجت الاسلام دانشی افزود: در این نمایشگاه ۵۸ اثر هنری از بیش از ۳۰ بانوی هنرمند استان یزد در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: آثار ارائه‌شده شامل رشته‌های مختلف خوشنویسی از جمله نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، نسخ و ثلث است و بخشی از توانمندی‌های بانوان هنرمند یزدی در حوزه هنر‌های تجسمی را به نمایش می‌گذارد.

دانش گفت: بانوان هنرمند یزد در سال‌های اخیر نقش چشمگیری در تولید آثار ارزشمند هنری داشته‌اند و این نمایشگاه نیز جلوه‌ای از ظرافت، خلاقیت و عشق هنرمندان زن در عرصه خطاطی و نقاشی‌خط است.

این رویداد فرهنگی با هدف پاسداشت مقام زن و مادر و همچنین معرفی ظرفیت‌های هنری بانوان استان برگزار شده و تا چند روز آینده پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.