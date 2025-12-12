نماینده مردم غرب استان گلستان، واگذاری یک مجموعه سیلوی ۵ هکتاری از بخش خصوصی به دولت را اقدامی مهم و راهگشا در حوزه تحویل و نگهداری گندم عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ایری با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته کشاورزان شهرستان‌های غرب استان کمتر امکان تحویل مستقیم محصولات خود به مراکز دولتی را داشتند، گفت: این واگذاری نتیجه پیگیری‌های مستمر اداره غله استان بوده و اکنون با بازگشت مالکیت این مجموعه به دولت، شرایط مناسب‌تری برای تحویل، تخلیه و بارگیری گندم فراهم شده است.

ایری افزود: مجموعه جدید با ظرفیت حدود ۲۰ هزار تن می‌تواند نقش مهمی در ارتقای اطمینان، افزایش انعطاف‌پذیری در فرایند‌های بارگیری و تخلیه و همچنین رفع مشکلات گذشته در حوزه تحلیل و خرید گندم ایفا کند.

وی تأکید کرد: با تجهیز بیشتر این مجموعه و تکمیل فرآیند‌های نگهداری و خرید، امکان استفاده بهینه از این فضا فراهم خواهد شد. همچنین ظرفیت این سیلو با توجه به زمین ۵ هکتاری قابل توسعه است و تلاش خواهیم کرد با حمایت‌های ملی، زمینه گسترش بیشتر فضا و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای کشاورزان عزیز فراهم شود.