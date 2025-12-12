به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،تیم هندبال مس کرمان درهفته هفتم لیگ برتر هندبال در بازی بسیار حساس و نفس گیر در ثانیه‌های پایانی تیم هندبال نیروی زمینی سبزوار را با نتیجه ۳۰ بر ۲۹ شکست داد.

در این بازی که در سالن تجلی کرمان برگزار شد، شاگردان دانیال امینایی برابر میهمان خود صف آرایی کردند که در نیمه اول این بازی با برتری حداقلی تیم مس خاتمه یافت.

در نیمه دوم حریف برای گرفتن امتیاز از تیم مس تلاش بسیاری به خرج داد و تا یک دقیقه مانده به پایان بازی موفق شد نتیجه بازی را به تساوی بکشاند، اما هندبالیست‌های غیور تیم مس برای تداوم پیروزی‌های خود در این فصل پا پس نکشیدند و ناامید نشدند تا در ۱۰ ثانیه پایانی بازی با اختلاف دو گل پیش بی افتند.

هرچند آخرین گل بازی در آخرین ثانیه بازی توسط بازیکنان نیروی زمینی به ثمر رسید، اما این بازی با پیروزی ۳۰ بر ۲۹ تیم مس کرمان پایان یافت تا تیم هندبال مس کرمان در این بازی دشوار هم پیروز باشد.

مس با تداوم روند صددرصدی پیروزی‌های خود در این فصل از ۶ بازی ۱۲ امتیاز گرفت و صدرنشین بازی‌های لیگ برتر باقی ماند.

نتایج کامل هفته هفتم لیگ برتر هندبال:

پرواز هوانیروز ۲۸–۳۰ هپکو اراک

فرازبام خائیز دهدشت ۲۴–۲۴ نفت و گاز گچساران

استقلال کازرون ۲۶–۲۴ فولاد مبارکه سپاهان

مس کرمان ۳۰–۲۹ نیروی زمینی سبزوار

سپاهان نوین اصفهان ۲۴–۱۹ سنگ‌آهن بافق

در پایان هفته هفتم لیگ برتر هندبال، مس کرمان با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و سایپا هم‌امتیاز با این تیم به علت تفاضل گل کمتر در جایگاه دوم قرار دارد. استقلال کازرون با ۱۱ امتیاز سوم است و فولاد مبارکه سپاهان و سپاهان نوین به ترتیب با ۸ و ۶ امتیاز در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند.

در نیمه پایینی جدول، نیروی زمینی با ۶، فرازبام دهدشت با ۵ و پرواز هوانیروز با ۴ امتیاز در جایگاه‌های ششم تا هشتم قرار گرفته‌اند.

هپکو با ۳ امتیاز نهم است و سنگ‌آهن بافق با ۲ امتیاز، بالاتر از نفت و گاز گچسارانِ یک‌امتیازی در انتهای جدول قرار دارد.