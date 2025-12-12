پخش زنده
تیم سیرجان درنخستین مسابقات مهارتی طب رزم نداجا در جایگاه دوم ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، درنخستین مسابقات مهارتی طب رزم نداجا به میزبانی بیمارستان ولی عصر رشت۶ تیم و ۳۰ شرکت کننده از مراکز درمانی نداجا دو روز در سواحل مجتمع آموزشی شهید نامجوی و فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم رشت رقابت کردند.
در پایان تیم سیرجان پس از رشت دوم شدو انزلی مقام سوم این رقابتها را بدست آورد.
این مسابقات برای ارتقا دانش و مهارت کارکنان بهداشت و درمان در حوزه خدمات پیش بیمارستانی، همکاری تیمی، سرعت عمل در استفاده از اقلام و تجهیزات نوین بهداری رزمی و محک مهارتهای طب تخصصی و... برگزار شد.