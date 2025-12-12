به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، درنخستین مسابقات مهارتی طب رزم نداجا به میزبانی بیمارستان ولی عصر رشت۶ تیم و ۳۰ شرکت کننده از مراکز درمانی نداجا دو روز در سواحل مجتمع آموزشی شهید نامجوی و فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم رشت رقابت کردند.

در پایان تیم‌ سیرجان پس از رشت دوم شدو انزلی مقام سوم این رقابت‌ها را بدست آورد.

این مسابقات برای ارتقا دانش و مهارت کارکنان بهداشت و درمان در حوزه خدمات پیش بیمارستانی، همکاری تیمی، سرعت عمل در استفاده از اقلام و تجهیزات نوین بهداری رزمی و محک مهارت‌های طب تخصصی و... برگزار شد.