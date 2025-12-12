\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b\u00a0\u062f\u0631 \u0634\u0628 \u067e\u0646\u062c\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f0 \u0622\u0630\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4\u060c \u062c\u0634\u0646 \u0628\u0627\u0634\u06a9\u0648\u0647\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0648\u0644\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633) \u062f\u0631 \u0645\u0644\u06a9\u0634\u0627\u0647\u06cc \u0648 \u0633\u0631\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0644\u062d\u0638\u0627\u062a\u06cc \u0634\u0627\u062f \u0648 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0631\u0642\u0645 \u0632\u062f.\n\u00a0\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0647 \u062a\u0628\u06cc\u06cc\u0646 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0648\u0627\u0644\u0627\u06cc \u062d\u0636\u0631\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633) \u062f\u0631 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u0628\u0631 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u0627\u0644\u06af\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u06cc\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0634\u062f.\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0