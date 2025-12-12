پخش زنده
هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال ایران با ۷ دیدار در شهرهای مختلف برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال ایران امروز جمعه ۲۱ آذرماه برگزار شد و تیمهای مدعی بالای جدول موفق شدند حریفان خود را شکست بدهند.
نتایج هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:
شهرداری ساوه ۱ - ۳ گیتی پسند اصفهان
مس سونگون ۶ - ۲ پالایش نفت بندرعباس
گهر زمین سیرجان ۳ - ۰ عرشیا شهرقدس
بهشتی سازه گرگان ۳ - ۳ پالایش نفت شازند
فولاد هرمزگان ۱ - ۲ پردیس قزوین
جواد الائمه شهرکرد ۱ - ۲ فولاد زرند ایرانیان
پالایش نفت اصفهان ۱ - ۲ سن ایچ ساوه
با این نتایج و تا پایان هفته هجدهم، تیم گیتیپسند با ۴۶ امتیاز همچنان صدرنشین است، مس سونگون با ۴۳ امتیاز در مکان دوم قرار دارد و گهرزمین سیرجان با ۳۹ امتیاز در رده سوم جای گرفته است.
برنامه هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال ایران به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۷ آذرماه ساعت ۱۶
پالایش نفت شازند - گهر زمین سیرجان
گیتی پسند - جواد الائمه شهرکرد
عرشیا شهرقدس - پالایش نفت اصفهان
فولاد هرمزگان - شهرداری ساوه
فولاد زرند ایرانیان - بهشتی سازه گرگان
سن ایچ ساوه - مس سونگون
پردیس قزوین - پالایش نفت بندرعباس