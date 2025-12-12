به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال ایران امروز جمعه ۲۱ آذرماه برگزار شد و تیم‌های مدعی بالای جدول موفق شدند حریفان خود را شکست بدهند.

نتایج هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

شهرداری ساوه ۱ - ۳ گیتی پسند اصفهان

مس سونگون ۶ - ۲ پالایش نفت بندرعباس

گهر زمین سیرجان ۳ - ۰ عرشیا شهرقدس

بهشتی سازه گرگان ۳ - ۳ پالایش نفت شازند

فولاد هرمزگان ۱ - ۲ پردیس قزوین

جواد الائمه شهرکرد ۱ - ۲ فولاد زرند ایرانیان

پالایش نفت اصفهان ۱ - ۲ سن ایچ ساوه

با این نتایج و تا پایان هفته هجدهم، تیم گیتی‌پسند با ۴۶ امتیاز همچنان صدرنشین است، مس سونگون با ۴۳ امتیاز در مکان دوم قرار دارد و گهرزمین سیرجان با ۳۹ امتیاز در رده سوم جای گرفته است.

برنامه هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال ایران به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۷ آذرماه ساعت ۱۶

پالایش نفت شازند - گهر زمین سیرجان

گیتی پسند - جواد الائمه شهرکرد

عرشیا شهرقدس - پالایش نفت اصفهان

فولاد هرمزگان - شهرداری ساوه

فولاد زرند ایرانیان - بهشتی سازه گرگان

سن ایچ ساوه - مس سونگون

پردیس قزوین - پالایش نفت بندرعباس