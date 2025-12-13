به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: مسئولیت اجرای قانون هوای پاک میان چند دستگاه از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنعت معدن و تجارت، پلیس راهور و شهرداری‌ها تقسیم شده و موفقیت آن نیازمند هماهنگی نزدیک و پیوسته میان تمامی نهادهای مسئول است.

سعید ساکت افزود: شهرداری با ورود عملیاتی به حوزه سنجش کیفیت هوا، ۱۳ ایستگاه مجهز به آنالایزرهای پیشرفته برای اندازه‌گیری آلاینده‌های پنج‌گانه مرجع محیط‌زیست راه‌اندازی کرده است. وی گفت: این ایستگاه‌ها به صورت فصلی کالیبره می‌شوند و داده‌های آن‌ها با نظارت تخصصی از نظر دقت و صحت ارزیابی می‌شود. در کنار دو تا چهار ایستگاه فعال سازمان محیط‌زیست، اکنون در مجموع حدود ۱۵ تا ۱۷ ایستگاه فعالیت مستمر دارند و وضعیت آلودگی هوای اصفهان را ثبت و گزارش می‌کنند.