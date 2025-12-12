به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: طی بازدید میدانی از صنوف فروش مصالح ساختمانی شهر یاسوج تعداد ۵۱ واحد مورد بازرسی قرار گرفت.

اله کرم رزاقی افزود: در این بازرسی ها ۲۳ واحد مرتکب تخلف صنفی شده و برای آنها پرونده تشکیل شد.

وی ادامه داد: کم فروشی، گرانفروشی،عدم نصب قیمت کالا در معرض مشتری و نداشتن ترازوی دیجیتال از جمله تخلفات این واحدها بوده است.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به الزام کردن فروشندگان به داشتن ترازوی دیجیتال برای وزن کیسه های انواع گچ و دیگر مصالح ساختمانی، از شهروندان خواست هنگام خرید از فروشندگان فاکتور فروش دریافت کنند.