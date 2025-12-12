پخش زنده
امروز: -
چهارمین جشنواره فرهنگیورزشی طلاب و روحانیون بسیجی استان کرمان با معرفی برترینها به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، چهارمین جشنواره فرهنگیورزشی طلاب و روحانیون بسیجی استان کرمان به یاد و گرامیداشت ۱۴۱ شهید روحانی استان و شهید شاخص طلاب، حجتالاسلام کمال قاسمی با حضور ۵۰۰ طلبه ورزشکار در مرحله مسابقات و حضور بیش از ۲۵۰ نفر در آیین پایانی همراه بود.
در این دوره، رقابتها در ۱۰ رشته ورزشی شامل فوتسال، والیبال، دو و میدانی، تیراندازی، شنا، پینگپنگ، فوتبالدستی، ووشو، تکواندو برگزار شد و ، نفرات و تیمها وافراد برتر به عنوان نمایندگان استان کرمان برای حضور در مرحله کشوری در استان فارس (شیراز) در بهمن معرفی و اعزام خواهند شد.
حجتالاسلام متقی مسئول امور طلاب و دانشآموختگان حوزه علمیه استان کرمان از فرماندهی و نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارالله استان کرمان و همچنین مسئولان بسیج طلاب و روحانیون بهعنوان مجموعههای همکار قدردانی کرد.
این جشنواره علاوه بر ایجاد نشاط و همدلی در میان طلاب، با هدف تقویت روحیه معنوی، تربیت بدنی و ارتقای مشارکت طلاب در فعالیتهای فرهنگی و بسیجی برگزار شد.