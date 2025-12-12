معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان گفت: راه ارتباطی ۳۸۰ روستای استان که در اثر بارش سنگین برف مسدود شده بود برفروبی و بازگشایی شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان گفت: با ورود سامانه بارشی از روز سه شنبه به استان بارش سنگین برف منجر به مسدود شدن راه‌های روستایی در شهرستان‌های ازنا، الیگودرز، سلسله و دلفان شد که با تلاش بی وقفه راهداران در حال حاضر تمامی راه‌های روستایی باز و تردد برقرار شده است.

صطفی ملکی صادقی ادامه داد: در شهرستان الیگودرز بیش از ۸۰ درصد راه‌های روستایی بر اثر بارش برف مسدود شد که با تلاش راهداران بازگشایی شد همچنین گردنه گله بادوش به دلیل بارش بیش از ۲ متر برف مسدود شده بود که در حال حاضر بازگشایی شده و تردد در این مسیر فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است. (الیگودرز ۳۵۰ روستا دارد)

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان تصریح کرد: در شهرستان‌های دلفان راه ۷۰ روستا، سلسله ۱۵ و ازنا نیز راه ارتباطی ۲۵ روستا مسدود شده بود که با تلاش شبانه روزی راهداران بازگشایی شده است.

بنابر اعلام هواشناسی موج جدید بارشی از فردا شنبه در استان فعال خواهد شد.