به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: با توجه به نبود زمین در شهر جدید بهارستان، در صورتی که زمین در شهر محل سکونت وجود نداشته باشد، متقاضی تأیید شده می‌تواند درخواست انتقال به مکان دیگر را بدهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان هم گفت: مشمولان زمین جوانی جمعیت در اصفهان همچنین می‌توانند زمین الحاقی بیش از ۲۰۰ هکتاری در غرب شهر شاهین شهر را انتخاب کنند.

حمیدرضا فلاح چم آسمانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن ازجمله جوانی جمعیت تا دهه فجر امسال تعیین تکلیف خواهند شد افزود: همچنین در مجاورت روستای قارنه، زمین‌های ملی وجود دارد که کارشناسان و مشاوران شرکت عمران بهارستان در حال مطالعات امکان سنجی آن برای تخصیص زمین جوانی جمعیت به مشمولان ثبت نام کننده در شهر جدید بهارستان هستند.

در هشت ماهه امسال، ۱۱ هزار و ۲۳۵ خانم در استان اصفهان، اولین بار طعم شیرین مادر شدن را چشیدند.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در هشت ماهه امسال از ۳۰ هزارو ۳۶۳ ولادت ثبت شده در این استان، ۶۰۵ مورد دوقلو، ۲۰ مورد سه قلو و یک مورد چهارقلو بوده است.

مجتبی یکتامنش افزود: امسال، پنج درصد از چندقلوزایی کشور، سهم استان اصفهان بوده است.

وی ادامه داد:همچنین از موارد ولادت ثبت شده، ۱۲ هزارو پنج نفر فرزند دوم، چهار هزارو ۷۸۶ نفر فرزند سوم، هزار و ۱۰ نفر فرزند چهارم و ۱۹۴ نفر فرزند پنجم و بیشتر بوده است.