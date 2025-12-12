طبخ ۷۰۰ پرس غذای متبرک رضوی در روستای بختیاری
مسئول کانون خدمت رضوی شهید حججی استان یزد از طبخ و توزیع ۷۰۰ پرس غذای گرم در روستای بختیاری شهرستان خاتم خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مسئول کانون خدمت رضوی شهید حججی استان یزد گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به همت کمیته امداد شهرستان ۷۰۰ پرس غذای متبرک رضوی طبخ و بین اهالی روستای بختیاری توزیع شد.
اسماعیلزاده افزود: این برنامه با حضور اهالی روستا و پس از ویژهبرنامهای که در مسجد محل برگزار شد، اجرا شد و غذای متبرک بین حاضرین توزیع شد.
وی با اشاره به اهمیت این گونه فعالیتها بیان کرد: اجرای برنامههای خدمترسانی و توزیع غذا به نیازمندان، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ خدمت و همدلی اجتماعی است.
اسماعیل زاده گفت: این اقدام بخشی از فعالیتهای مستمر کانون خدمت رضوی شهید حججی استان یزد در راستای خدمت به محرومان و نشر فرهنگ رضوی است.