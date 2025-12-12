به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول کانون خدمت رضوی شهید حججی استان یزد گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به همت کمیته امداد شهرستان ۷۰۰ پرس غذای متبرک رضوی طبخ و بین اهالی روستای بختیاری توزیع شد.

اسماعیل‌زاده افزود: این برنامه با حضور اهالی روستا و پس از ویژه‌برنامه‌ای که در مسجد محل برگزار شد، اجرا شد و غذای متبرک بین حاضرین توزیع شد.

وی با اشاره به اهمیت این گونه فعالیت‌ها بیان کرد: اجرای برنامه‌های خدمت‌رسانی و توزیع غذا به نیازمندان، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ خدمت و همدلی اجتماعی است.

اسماعیل زاده گفت: این اقدام بخشی از فعالیت‌های مستمر کانون خدمت رضوی شهید حججی استان یزد در راستای خدمت به محرومان و نشر فرهنگ رضوی است.