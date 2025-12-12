به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، در چارچوب طرح ملی پیشرفت محلات کم‌ برخوردار، تیم داژبال دختران روستای ساق از توابع بخش سلیمان شهرستان زاوه، با کسب مقام اول در رقابت‌ های استانی خراسان رضوی، راهی مسابقات کشوری شد.

تیم داژبال دختران روستای ساق با غلبه بر ۱۲ تیم رقیب، قهرمان مسابقات استانی داژبال رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال خراسان رضوی شد. این موفقیت در قالب طرح پیشرفت محلات کم‌ برخوردار و با حمایت اداره بهزیستی محقق شد.

مجری طرح پیشرفت محلات کم‌ برخوردار اداره بهزیستی زاوه گفت: هدف از برگزاری این مسابقات، استعدادیابی برای حضور در سطوح بالاتر و شرکت در سری رقابت‌ های جام از محله تا کشوری است.

محمد عمرانی افزود: موفقیت دختران ورزشکار عاملی مهم در ایجاد انگیزه و شور عمومی در جوانان برای مشارکت در طرح ۲۰۲۰ است و می‌ تواند الگویی برای توسعه اجتماعی و ورزشی مناطق کمتربرخوردار باشد.

عمرانی ادامه داد: مسابقات در مشهد برگزار شد و تیم ۶ نفره روستای ساق توانست مقام قهرمانی را کسب کند. این تیم اکنون آماده حضور در رقابت‌ های کشوری است.

طرح ۲۰۲۰ با محوریت بهزیستی، به دنبال شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در مناطق محروم و تقویت مشارکت اجتماعی جوانان است.